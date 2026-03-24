ಹರಿಹರ | ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠ: ‘ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ’ ಚಳವಳಿ

'ಗುರುಪೀಠದ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುರುಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೀಠದ ಹಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ವಾಸಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವೇ ನನಗೆ ಶ್ವಾಸ, ಸಮಾಜವೇ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗುವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.

'ಗುರುಪೀಠದ ಹಲವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಹಣದ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಗಳ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಿದ್ದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಠದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಹೇಳಿದರು.

'ಬಳ್ಳಾರಿ, ನವಲಗುಂದ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಠ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನೂ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮಠದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

<strong>- ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ:</strong> ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ವಾಸ ಯೋಗ ಪೀಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ವರೆಗೆ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳೇ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಸಭೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.