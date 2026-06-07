ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಠ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ

<p>ಹರಿಹರ: ‘ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಆಸ್ತಿ, ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಠವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ‘ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ’ಯ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಬಾಬಣ್ಣ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಾವೇರಿಯ ಡಾ.ವೀರಾಪುರ ಬಸವರಾಜ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-43-905685105</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>