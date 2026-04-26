ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಸಂಘದ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲ: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಹರಿಹರ: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಬಸರಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಗುರುಪೀಠ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬಾಲಿಷ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸ' ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಮೇಶ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

.ಹರಿಹರ ಗುರುಪೀಠ ವಿವಾದ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ.

ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಸ್ಟಿನ ಬೈಲಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
– ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ (ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್)