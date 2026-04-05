ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಛಿದ್ರಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗರಂ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ</strong>: 'ನಮ್ಮ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಶಕ್ತಿ ಶೇ 24.1 ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಒಡೆದು 6+6+5 (17) ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಛಿದ್ರಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p>.<p>ನಗರದ ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಬಾರದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಿಸುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ನಾಯಕತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಅಡಿಯಾಳಲ್ಲ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಷ್ಟೇ ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ ಸಾಲದು, ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಡವನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು (ಸಚಿವರು) ಯಾವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಬದುಕು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದೆಯಾ?, ನಿಮಗೆ (ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ) ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾತೀಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ರುದ್ರಮುನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>