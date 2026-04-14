ಪೆನ್ನಸಮುದ್ರ: ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ

ಪೆನ್ನಸಮುದ್ರ(ಚನ್ನಗಿರಿ): ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ವೀರಗಾಸೆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿಯ ಬಳಿ ತಂದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಯ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಯುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಹಾಲಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮಾದಪ್ಪ, ಜೆ. ಗಿರೀಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ