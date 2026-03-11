ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ಮಾಯಕೊಂಡ: ಪಿಸಾರಹಟ್ಟಿ ಜನರ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸುವವರಾರು?

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೈರಾಣ: ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ ಬೇಡಿ ನೀರು ತರುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:59 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಿಸಾರಹಟ್ಟಿ ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವುದು 
ಪಿಸಾರಹಟ್ಟಿ ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವುದು 
ಪಿಸಾರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ 
ಪಿಸಾರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ 
ರಂಜಾನ್ ಮಾಸವಿದು. ರೋಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಕುಡಿಯಲೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ
–ಹುಸೇನಾಬೀ ಪಿಸಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT