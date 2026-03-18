ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆದರ್ಶ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಜಿ.ಎ.ರುದ್ರೇಗೌಡ

ತ್ಯಾವಣಿಗೆ: 'ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮತರಾದವರಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಬಡವರ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎ.ರುದ್ರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪುಟ್ರಸ್ಟ್, ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್. ಕುಂಚೂರು ಬರೆದ 'ಬದುಕಲು ಏನು ಬೇಕಿದೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬದುಕಲು ಏನು ಬೇಕಿದೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಣ್ಣಿನಂತೆ, ಬೆಳಕಿನಂತೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಂತೆ, ಮುಗಿಲಿನಂತೆ, ರೈತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಂತೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನರಿಯುವ ತಾಯ್ತನದ ಭಾವ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕವಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಚೂರು ಅವರು ಆಶಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೆಲಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವೀಣಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ನೂರ್ ಜಬೀಯಾ ಖಾನಂ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇತರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪ್ಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ.ರು. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಓಂಕಾರಯ್ಯ ತವನಿದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಚ್.ಯು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಿಟ್ಟೂರು, ಪಿ.ಜಿ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಜಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಹೊಸನಗರದ ಬಿ.ಎಂ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಟಿ.ಎನ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಗ್ಗಿ ಇತರರಿದ್ದರು. ಜಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.