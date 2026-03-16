ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ..

ಹರಿಹರ: ಉಪವಾಸ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೈಹಿಕ– ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗಾಮು, ಆಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿ ಆಧರಿಸಿ ನೀಡುವ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾನ, ಧರ್ಮ..

ಇವು ರಂಜಾನ್ (ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್) ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು. 

ರಂಜಾನ್ ಸಹನೆಯ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಇತರೆ ಅವಧಿಗಿಂತ 70 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಈ ಮಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

ಈ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳನ್ನು 1 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. 1ನೇ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ, 2ನೇ ಭಾಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ, 3ನೇ ಭಾಗ ನರಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ. 

ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದವರು: 

ಪ್ರತಿ ಪ್ರೌಢ, ಬುದ್ಧಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಉಪವಾಸದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಯಾರಿಗೆ?: 

ಗರ್ಭಿಣಿ, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಿ, ಋತುಮತಿ ಅವಧಿಯ ಮಹಿಳೆ, ರೋಗಿ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಡುವ ಸೈನಿಕರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಇತರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ವೃದ್ಧರು, 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. 

ಝಕಾತ್ (ಕಡ್ಡಾಯ ದಾನ): 

ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಚರ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದೇ ಝಕಾತ್ ಆಗಿದೆ. ಬಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ನಮಾಜ್ ಆಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಝಕಾತ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು. 

ಪರಿಚಿತರು, ಅಪರಿಚಿತರು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಈಗ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಫ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು, ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ ಖರೀದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

30 ಉಪವಾಸಗಳ ಮಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಂದ್ರದರ್ಶನ ಆಧರಿಸಿ ಬರಲಿರುವ ಶನಿವಾರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಆರ್.ಸಿ.ಜಾವೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹರಿಹರ