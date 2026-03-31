ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

ರಾಮೇಶ್ವರ (ನ್ಯಾಮತಿ): ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಥಗಾಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಜಯಘೋಷ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಥ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ರಥಕ್ಕೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸು ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಮಾರರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಭೂತಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ಮಣೇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಓಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ</p>.<p>ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಳ ಸಾರಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ತಳಿರು ತೋರಣ ಹೊಂಬಾಳೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ, ಹವನ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಮಡಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ತಂದ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿ ರುದ್ರನನ್ನು ತೋರಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೆಂಡದ ರಾಶಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬೀಗದ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿ, ಕೆಂಡದ ರಾಶಿಗೆ ಈಡುಗಾಯಿ ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ವೀರಗಾಸೆ ಪುರವಂತರು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರದ ಹಲವಾರು ವಡಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಫಲಭರಿತ ನೆಟ್ಟ ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ದೇವರ ಗಣಮಗ ಕೆಂಡದ ರಾಶಿ ತುಳಿದರು. ನಂತರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಂಡ ತುಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>