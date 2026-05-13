ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿರುವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ನೆಲಸಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು, ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಮಟಾ– ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ಮರ-ಗಿಡಗಳು, ಪೊದೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಹೊರತಾಗಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳೂ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪೊದೆಗಳು ವಿಷಜಂತುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ನಿವೇಶನದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊದೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಾಜ್.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮನೆಗಳವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅದು ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭ ತಂಗಲು, ಸಭೆ ನಡೆಸಲು, ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಯದಾದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ನಂತರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಊರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>