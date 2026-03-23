ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಸವಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಸುಭೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ದೇವರುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮೆದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮರತೊಟ್ಟಿಲಮ್ಮ ಪರವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೇ ದಿನ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಸವಿದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾರು ತಯಾರಿಸಿ ಪರವು ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ವರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡುವರು. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು 'ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರು. ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸವಿಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ, ತರಕಾರಿ ಸಾರು ಸವಿಯುವುದೇ ಧನ್ಯತೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ವೀರಯ್ಯ, ರಾಜಶೇಖರ್.</p>.<p>ಐತಿಹ್ಯ: ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಆಶ್ವಥ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ರೋಗ– ರುಜಿನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ನಂತರ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರತೀತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರತೊಟ್ಟಿಲಮ್ಮ ಎಂಬ ರೂಢಿನಾಮ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಿತಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳುವರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>