‘ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ’

<p>ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ‘ಸನ್ಮಿತ್ರ’ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯಸನಿಗೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಉಜ್ಜಿನಿಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಜೆವಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಕುರಿತು ಅರಿವು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ದಿನಗಳೆದಂತೆ ವ್ಯಸನ. ಈಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ತಕ್ಷಣ 1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ‘ಆಸರೆ’ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಯು.ಶಾರದಾ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಯು.ಸಿದ್ದೇಶಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಎನ್.ರವಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಎಲ್.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಹುಸ್ನ ನವಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-43-486164298</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>