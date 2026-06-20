ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FarmersKarnatakaDavanagereprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT