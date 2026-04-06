ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವವು ಚೈತ್ರಮಾಸದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಈಚೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ರಥದ ಗಾಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು, ಮೆಣಸು ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಳಸಕ್ಕೆ ತೋರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ರಥವನ್ನು ರಾಜಬೀದಿಯ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಪುನಃ ತೇರು ಎಳೆದು ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಂಗಲಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತದೇವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ತಮಟೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.</p>