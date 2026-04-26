ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಟ್ಟಿದವರು ಭಸ್ಮ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

– ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ