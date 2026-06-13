ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಬದುಕಿನ ಇಳಿಸಂಜೆಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮಂಡಿನೋವು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೃತಕ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ..’</p>.<p>ಇದು ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೃತಕ ಮಂಡಿಕೀಲು ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಲಿಂಗರಾಜು ಎ.ಪಿ. ಸಲಹೆ.</p>.<p>ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಫೋನ್ಇನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೃದ್ದಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು, ಕೀಲುನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 93 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಂಡಿನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿವೆ. 1ರಿಂದ 3ನೇ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಔಷಧ, ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವದಿಂದ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪಿನ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಜಲ್ ಚಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳ ಪರಿಹಾರವೂ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ರೋಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ’ ಎಂಬ ಮೋಹಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್, ನಾಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು: ‘ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಪುರಷರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿನೋವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪಿನ ಎಲುವು (ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್) ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಸವಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಂಡಿನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜೀವನಶೈಲಿ, ವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡಿನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲುವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೇಹ ದಂಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಧಿವಾತ ಶಮನ ಅಗತ್ಯ: ‘ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ದರೆ 25–30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಮಂಡಿನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಲುಗಳು ವಕ್ರ, ಡೊಂಕಾಗಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿನೋವು ಬೇಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ದೇಹದ ಭಾರ ನೇರವಾಗಿ ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಮಂಡಿನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ನೀರು ಸೇವನೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಐದಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-43-1788353326</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>