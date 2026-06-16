ಎಸ್ಐಆರ್‌ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

<p>ಹರಿಹರ: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಗರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೇಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿ ವೃತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್, ವಿಠ್ಠಲ ಹೆಗಡೆ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅನೀಸ್ ಪಾಶಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಎಂದು ಬರೆದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಸಿ. ಜಾವೀದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ 15ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋದಂತಹ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. 2ರಿಂದ 3 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಖ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಗನ್ನೆವಾಲೆ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ, ಬಿ.ಮಗ್ದುಮ್, ಎಚ್.ನಿಜಗುಣ, ಎಂ.ಬಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ವೈ.ಜಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಶಶಿ ನಾಯಕ್, ಇಮ್ಮು ರಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಷ್ಪಾಕ್, ಆಂತೋನಿ ಜೋಸೆಫ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಬ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-2063505279</p>