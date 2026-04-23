ಸೂಳೆಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿರ್ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ: ಪಟೇಲ್‌

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: 'ಸೂಳೆಕೆರೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ತಡವಾದರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸೂಳೆಕೆರೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಜಮೀನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೂಳೆಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಶಿವ ಕುಳೇನೂರು, ದೊಡ್ಡೇರಿಕಟ್ಟೆ ರೈತರು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಪದೇಪದೇ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಡ್ಗ ಸಂಘ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. 2,891 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೆರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಳಸಿ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಹವಾಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಲುಪದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ನಾಲೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವ ಶಾಂತವೀರಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್, ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ಪ್ರಕಾಶ್, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್ಇ ರವಿಚಂದ್ರ, ಇಇ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಖಡ್ಗ ಸಂಘದ ರಘು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಷರೀಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-43-358211085