ಹರಿಹರ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪದಚ್ಯುತ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಧಾವಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತಗಣ ಕರಗಿತು.

'ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಂತೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಸ್ಥಿರ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಾವಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರೇ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯತ್ತಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಸಮುದಾಯದ ಬೆವರ ಹನಿ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

'ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸುವಾಗ ನಾನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು (ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ) ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಭಕ್ತರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳಂಕ ಇರುವುದು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರತು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಗಡಿನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಜಾರ್, 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು' ಚಳುವಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವಗೌಡ, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಪಿ ಬಾಬಣ್ಣ, ವಕೀಲರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಡಕೋಳ, ದಿಟ್ಟೂರು ಶೇಖರಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟರು ಭರಮಗೌಡ, ಪಂಪಾಪತಿ ಅಂಗಡಿ, ರೇವಣ ಉಳಿಯಾಳ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

'ಜನ ಮರೆಯಬಹುದು, ಭಗವಂತ ಬಿಡಲ್ಲ'

'ಮಠ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನ ಮರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಗವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. '2ಎ' ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಮಠದ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂ