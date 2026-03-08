‘ಅಕ್ಕ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಸಂಭ್ರಮ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ‘ಸಾಹಿತಿ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂತರಂಗದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಿ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವರು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಆಶಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಅಕ್ಷರ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಅಕ್ಕ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಸಂಭ್ರಮ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಬರೆವಣಿಗೆ ‘ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್’ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಬರೆವಣಿಗೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರದ ನೆಲೆ ಇದೆ. ಗಂಡಸಿನ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಅರಿವು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರ ಕತೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವೀಣಾ ಅವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಶೀಲತೆಯ ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಏಕಾಂತದ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಂತದ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ವಗತದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದ ಗುಣ ಇದೆ. ಅವರ ಬರೆವಣಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಕಡೆಗಿನ ಚಲನೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳಾ ಸಂಕಥನಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಕ್ಕಾಗದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ನಿಜದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ, ಪ್ರೊ.ಮುಕುಂದ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕಿ ಶೈಲಾ ಛಬ್ಬಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪ್ರೊ. ಶಾಂತಾ ಇಮ್ರಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಹಿತಿ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪಾ ಜೋಶಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ಕೊಡುಗೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು’</p><p>‘ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಬದುಕು– ಆಧುನಿಕತೆಯ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು– ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಢಾಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಅವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಹೇಳಿದರು. ‘ವೀಣಾ ಅವರ ಬರಹಗಳ ತಿರುವು 1980ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡದ ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>