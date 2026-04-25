ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯ ಚಮನ್ ಶಾವಲಿ ಉರುಸ್‌

ಅಳ್ನಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಆಜಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಚಮನಶಾವಲಿ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಂದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಧ ಲೇಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದರ್ಗಾದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ದರ್ಗಾ ಉಸ್ತವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಹುದಲಿ, ಮಹ್ಮದ್ಶರೀಫ್ ಬೆಟಗೇರಿ, ಅಮೀರಖಾನ ಪಠಾಣ, ಮಹ್ಮದಶರೀಫ ಬೇಪಾರಿ, ದಸ್ತಗೀರಸಾಬ ಹುದಲಿ, ಮಹ್ಮದವಾಶೀಂ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-24-122797347</p>