ಹಜರತ್ ಚಮನಶಾವಲಿ ದರ್ಗಾ ಉರುಸು

ಅಳ್ನಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಆಜಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಚಮನಶಾವಲಿ ದರ್ಗಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸು ಮತ್ತು ಸಂದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮತ್ತು 23ರಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಹುದಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ 22ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂದಲ ಹಾಗೂ ಏ 23ರಂದು ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ: 8861056932 ಹಾಗೂ 9448801317 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>