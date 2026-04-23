ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಅಳ್ನಾವರ: 'ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾದ ಕಾಳಿ ನದಿ ನೀರು ಪುರವಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು. ನೀರು ಬಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, 'ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳವಾರ ನೀರು ಪುರವಟೆನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ಎಇ ಎಂ.ಎಂ.ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ, 'ದಾಂಡೇಲಿ ಬಳಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮುಗದಮು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ಅವರು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಂಡಲಿಕ ಪಾರ್ದಿ, ಮಹಾದೇವ ಸಾಗರೇಕರ, ರಾಜು ಕರ್ಲೆಕರ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಶಾಹು ಶಿಂದೆ. ಪ್ರವೀಣ ಪವಾರ, ಪರಶುರಾಮ ಪೆಜೊಳ್ಳಿ, ದಿನೇಶ ನಾಂದೋಳಕರ, ಮಯೂರ ಪಾಳೇಕರ, ಶ್ರೀಧರ ಸುಣಗಾರ, ರಾಮದಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-24-832722133</p>