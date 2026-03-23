‘ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಲಿ’

<p>ಅಳ್ನಾವರ: ‘ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಧಾರವಾಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮೂಡಿಸಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮುತ್ನಾಳ ತಂಡದವರು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸುಜಾತಾ ಸಾಂಭ್ರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೌಡೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಿರಾದಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಮುತ್ನಾಳ, ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ಮಂಜು ಪಾಟೀಲ, ರತ್ನಾ ಹಿರೇಮಠ, ರುದ್ರೇಶ ಹಡಪದ, ಜಯಶ್ರೀ ಸೊಪ್ಪಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತೇರಗಾಂವಕರ, ಮಹಾದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ, ಲೀಲಾವತಿ ಹಸಬಿಮಠ, ಸಂಜನಾ ವಾಘಮೋಡೆ, ಶಿವಪುತ್ರ ಮೇಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-24-741493707</p>