ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣತಿ: ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಸಲಹೆ

ಅಳ್ನಾವರ: 'ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗಣತಿ ನಮೂದಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಪ್ರಭಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ.ಎಚ್.ಹೂಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹಾಗೂ ಗಣತಿದಾರರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಣತಿದಾರರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಬಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರ ತಳವಾರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮುಗದಮು, ಎ.ಎಂ.ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ, ಗುರುರಾಜ ಗಾಳಿ, ಜನ ಗಣತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಬೆಂತೂರ, ಸಂಪತಕುಮಾರ ಒಡೆಯರ, ಸುನಿಲ್ ಗೊಂಡೋಳಕರ, ವಿನಾಯಕ ಮಾಯಣ್ಣವರ, ಮಹೇಶ ಚಚಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>