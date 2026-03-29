ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗದಳದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ನವಲಗುಂದ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ 'ರಾಮ ನವಮಿ' ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಸಭೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ, 'ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ವಿವೇಕವಂಶಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಷಣ್ಮುಖ ಗುರಿಕಾರ, ಶಿವಶಂಕರ ಕಲ್ಲೂರ, ಶಿವಯೋಗಿ ಸುರಕೋಡ, ನಾಗಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ಚಂಬಣ್ಣ ಸುರಕೋಡ, ಭರತೇಶ ಜೈನ, ಭಗವಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರ, ವಿರೇಶ ಕುಬಸದ, ಶಿವಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-24-359920292</p>