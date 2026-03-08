ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್‌; ₹5.99 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಧಾರವಾಡದ ಸಾಯಿನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರುಣ ಕುಂದರಗಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ₹5.99 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಅರುಣ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೂಕೋ ಪೆನ್ಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನ ಜಾಹೀರಾತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಪೆನ್ಶನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ನಂತರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>₹2.29 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ:</strong> ಕೆಇಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಧಾರವಾಡದ ನಾಗರಡ್ಡಿ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ₹2.29 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಇಬಿ ಇಇ ರಮೇಶಕುಮಾರ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ‘ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣ ಕಳವು ಆಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>