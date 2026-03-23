ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌: ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಆರಂಭ

ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ: 20,500 ಡೋಸ್‌ ಪೂರೈಕೆ
ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
Published : 23 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:36 IST
Last Updated : 23 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:36 IST
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಎ ಡಾ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಹೊನಕೇರಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಎ ಡಾ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಹೊನಕೇರಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು
ಡಾ. ಎಸ್‌.ಎಂ. ಹೊನಕೇರಿ ಡಿಎಚ್‌ಒ
