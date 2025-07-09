₹6 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ: ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಭರತ್ ಹೆಗಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಂದ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಭರತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲಾದ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ನಾಯಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ದೇವರಾಜು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನವನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.

'ವಿಶ್ವಜಿತ್ ನಾಯಕ್ 2019ರಲ್ಲಿ 8 ಟಿಪ್ಪರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಇನ್ಫುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ₹60 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಭರತ್, ಅದರ ತೆರಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಭರತ್ ಅವರು 4 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಐದನೇ ಬಾರಿ ಕರೆದು ಹಣದ ಸಮೇತ ಬಂದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.