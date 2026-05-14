ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಚಿವ ಲಾಡ್‌ ನೆರವು

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಟೋಲ್ ನಾಕಾ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಬೈಕ್– ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಗಾಯ ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ನೆರವಾದರು.</p>.<p>ಟೋಲ್ ನಾಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿವ ಲಾಡ್ ಅವರು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಗಾಯಾಳು ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>