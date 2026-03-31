ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ‘ಎಐ’

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲೂ ಇದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಕೇತ ಪಾಟೀಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೆಳನದಲ್ಲಿ ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ’ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಎಐ ಪ್ರಭಾವ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ನೋವು, ನಲಿವು ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ‘ಎಐ’ ಕೇವಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕವನ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯಲು ಆಗದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಐ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕು’ ಕುರಿತು ಸಂಚಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಜಿಟಲಿಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಚಾಲಕ ಎಚ್.ಎಲ್. ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಎಐ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಡಯಟ್ ಪ್ರಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ನಾಲ್ವತ್ತವಾಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಂಗಡಿ, ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<h2>‘ಎಲ್ಲರೂ ‘ಎಐ’ ಕಲಿಯಿರಿ’</h2><h2>‘ಎಐ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಐ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುವುದು. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಐ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</h2>