‘ಧಾರವಾಡ ಬಾನುಲಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಡಿ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುವ ಕೃತ್ಯ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಾರ್ತಾವಾಚಕ ನಾಗೇಶ ಶಾನಭಾಗ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.'ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾಯಂ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಾಮಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ