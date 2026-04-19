‘ಬಾನುಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ’

ಕಾರ್ಯಭಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 1:07 IST
Last Updated : 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 1:07 IST
ಧಾರವಾಡದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಭಾಗವನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
