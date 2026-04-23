‘ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಡಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವು’

ಧಾರವಾಡ: ಡಿ.ಸಿ ಕಂಪೌಂಡ ಆವರಣದ 'ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ' ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಧೇನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘವು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಕೆಫೆಯ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ₹ 20 ಸಾವಿರವನ್ನು ಬಡಕುಟುಂಬದ ಯವತಿಯ ಮದುವೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲೀಲಾ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕುಟುಂಬದ ಯುವತಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸಿದ್ದುನವರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸಿದ್ದುನವರ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಗದು, ಸೀರೆ, ಹಣ್ಣು, ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯವರ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೆರವು ನೀಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>