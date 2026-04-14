ಸಮರಸ, ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ: ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಶಿಧರ ತೋಡ್ಕರ

ಧಾರವಾಡ: 'ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ದವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಶಿಧರ ತೋಡ್ಕರ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮರಸ ವೇದಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಸಾಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗಾಂಧೀ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಲನಗರದ ಸಹೋದರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಇಂಧನ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಲವಾರು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಸಮರ ಬೇಡ, ಸಮರಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಬೇಕು ಎಂದರು.

ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಎಚ್.ಎಚ್.ನದಾಫ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ಮಂಜುಳಾ ರಾಮಡಗಿ, ಇಸಬೆಲಾ ಝೇವಿಯರ್ ಇತರರು ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಕವನ ವಾಚಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶಾಂತಿಸದನ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಸಾಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಂಕಮ್ ಸೋಮಾಪುರ

ಫಾದರ್ ಪ್ರತಾಪ ಚಂದ್ರು, ನುಸರತ್, ಜೋಸೆಫ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿ.ವಿ ಅಂಗಡಿ,ದಿವ್ಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಎನ್.ಎಂ.ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು.