ಅರವಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ರಘು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಖಾತೆಗೆ ₹17 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹5 ಸಾವಿರವನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ, ಮಾಸಲು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸಿದ್ಧಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಇವೆ. ಅವರು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೊಗಳು ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘2009ರಿಂದ 2020ರ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಎಸ್ಐ, ಪಿಎಫ್, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಚರಂಡಿ (ಯುಜಿಡಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೃತರಾಗಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಅರ್. ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘868 ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋನಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದುಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹2500 ಬೋನಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಬಾಬ್ತಿನ ₹21 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. 2016–17, 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ₹2 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 320 ವಸತಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 300 ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20 ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದುವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ?’ ಎಂದು ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅದು 2018ರ ಪಟ್ಟಿ, ಈಗಿನದಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲಾ ಎರಡು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೊಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-24-1837131127</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>