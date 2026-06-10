ಧಾರವಾಡ ಅರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿಇಟಿ ಸಾಧನೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಈಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ: ಅನ್ಮೊಲ್ ಪ್ರಭು 16, ದರ್ಶನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ 80, ಕೇದಾರ್ ಜೋಶಿ 161, ಧ್ರುವಂತ್ ಎಸ್.ಎಂ 379, ವಿನೀತ್ ಚವಾಣ್ 871, ಅನೀಶ್ ನಾಯ್ಕ 892, ಆಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ 950, ಈಶಾನ್ ಶಾನಭಾಗ್ 1097, ಸಿಂಚನಾ ಭಟ್ 1556, ಪ್ರಣತಿ ವಿ ಮೆಣಸೂಮನೆ 1577, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಜಂತ್ರಿ (1776), ಅನನ್ಯಾ ಪುಜಾರ್ (2125), ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ 3289, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ನಾಯ್ಕ 3347, ಸುಶಾಂತ್ ನಾಯ್, 368), ರಾಜತ್ ಭಟ್ 3750, ನಂದನ್ ಹೆಗಡೆ 3860, ಪ್ರೀತಂ ಚವಾಣ್ 4138, ಆದರ್ಶ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಭಟ್ 4403, ನೇಹಾಲ್ ಗಲಗಿ 4452, ಪ್ರಗತಿ ನರೋಣಿ 4779, ಸೃಜನ್ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ 4991.</p>.<p>ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ: ಅನ್ಮೊಲ್ ಪ್ರಭು 8, ದರ್ಶನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ 654, ಕೇದಾರ್ ಜೋಶಿ 839, ಧ್ರುವಂತ್ ಎಸ್.ಎಂ 1387, ಪ್ರೀತಂ 2470, ಅನೀಶ್ ನಾಯ್ಡ್ 2768, ಆಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ 2854, ವಿನೀತ್ ಚವಾಣ್ 3271, ನೇಹಾಲ್ ಶಿವಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗಲಗಿ 4080, ಈಶಾನ್ ಶಾನಭಾಗ್ 4110, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಜಂತ್ರಿ 4261.</p>.<p>ನರ್ಸಿಂಗ್: ಅನ್ಮೊಲ್ ಪ್ರಭು 10, ಪ್ರೀತಂ ಚವಾಣ್ 1755, ನೇಹಾಲ್ ಗಲಗಿ 2970, ಚಿನ್ಮಯೀ ಎ. ಶಾನಭಾಗ್ 4853.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ: ಅನ್ಮೊಲ್ ಪ್ರಭು 2, ಪ್ರೀತಂ ಚವಾಣ್ 1020, ನೇಹಾಲ್ ಗಲಗಿ 1545, ಚಿನ್ಮಯಿ ಎ.ಶಾನಭಾಗ್ 1826, ಪ್ರಗತಿ ನರೋಣಿ 3597, ಅಪೂರ್ವಾ ಹೆಗಡೆ 4081.</p>.<p>ಬಿವಿಎಸ್ಸಿ: ಅನ್ಮೊಲ್ ಪ್ರಭು 10, ಪ್ರೀತಂ ಚವಾಣ್ 1750, ನೇಹಾಲ್ ಗಲಗಿ 2961, ಬಿ.ಶುಕ್ಲಾ 1090, ದಾಮೋದರ ಎ ಕುಲಕರ್ಣಿ 2371, ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಬ್ಲಿ1741, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ವಕ್ಕುಂದ 1378, ನಂದೀಶ್ ಹೂಗಾರ 3635.</p>.<p>ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ: ಅನ್ಮೊಲ್ ಪ್ರಭು 9, ಪ್ರೀತಂ ವಿನಾಯಕ ಚವಾಣ್ 869ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರರು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-382436784</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>