‘ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ; ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಚಿತ್ರಕಲೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಯ ತವರೂರು. ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯದೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಡಿ.ವಿ.ಹಾಲಭಾವಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಾಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಲೋಹಿತ ನಾಯ್ಕರ್, ವರ್ಣಶಿಲ್ಪಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ, ಕರಿಮುನ್ನಿಸಾ, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಗವ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ಕೆ.ಪತ್ತಾರ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಂಗಡಿ, ಕಲಾವಿದ ಬಿ.ಮಾರುತಿ, ಎನ್.ಎನ್.ದಾಡನಾಳ, ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>