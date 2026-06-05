ಬೇಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ತಾರ

<p><em>ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್</em></p>.<p>ಧಾರವಾಡ: ಕವಿ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿವಾಸ ‘ಶ್ರೀಮಾತಾ’ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚಿತ್ತಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ರಣ ಕಲಾವಿದರ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರ ಪದ್ಯಗಳು, ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇವೆ. ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಈ ಮನೆ, ಆವರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತಾಣ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವರು ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುರಾರಿ ಅವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅರಳಿವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಸುರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ರಂಗು ತುಂಬಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ವಂಶಾವಳಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಜಿಪಂತ ನಾತು, ಅಜ್ಜಿ ಗೋದೂಬಾಯಿ ನಾತು, ಅಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ (ಅಂಬಿಕೆ), ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ. ಬೇಂದ್ರೇ ಅವರ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ. ಅವರು 30 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಚಿತ್ರ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾಕುತಂತಿ’ – ‘ನಾನು’ ‘ನೀನು’ ‘ಆನು’ ‘ತಾನು’ ನಾಕೆ ನಾಕು ತಂತಿ... ಸಹಿತ ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳು ಇವೆ. ಹೃದಯ ವಿವೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ನವ ಮಾನವ ಆವಿರ್ಬಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಹೂವು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ಕವಿಯ ಕಾಲದ ವಿವರ ಇದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು 1896 ಜನವರಿ 31ರಂದು ಧಾರವಾಡದ ಪೋತ್ನೀಸ್ ಓಣಿಯ ಗುಣಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, 1981 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಹರಿಕಿಶನ್ ದಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ, ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿವಾಸ, ಆವರಣ, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ಬರೆಯಲು, ಓದಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀಲಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-24-536245449</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>