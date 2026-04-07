ಭೂಸುರಕ್ಷಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌–ದಾಖಲೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಆರೋಪ

ಧಾರವಾಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದಾಖಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಊರಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸಿ, ಇತರ ಭೂದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ₹ 20 ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ₹ 5 ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'₹ 60 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಟೋಲ್ ನಾಕಾದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ (ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಣಿವೆ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಬಳಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಪ್ಪ ಮಾನಿಂಗಪ್ಪನ್ನವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸವಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-24-2098153090</p>