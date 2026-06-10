ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಡಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಯಾನನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾನವಾರ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಡಿಗೆ (`ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೊವಾಕ್) ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೋಷ್ ಇನಾಮದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಂಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟಿಕೆಲ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೈಕ್ಯಾಚರ್ ಬ್ಯಾಬ್ಲರ್ಸ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡವ್ ಹಾಗೂ ಆಶಿ ಪ್ರಿನಿಯಾ ಸಹಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಟ್ವಾಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ರಿಂಕಲ್ ಲೋಬೋ ಅವರು, ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿದೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರವಿ ಮಾಳಿಗೆರ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕಿತ್ತೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-1456551859</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>