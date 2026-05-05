ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರು ವಶಕ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮುಂಡಗೋಡದ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ತಾಶಿ ಧೊಂದೂಪ (40) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡಿವರೇ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕೇತ ಯಾದವ (24), ವೈಭವ ಚವಾಣ್ (30) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧೇಶ ಬೋಸ್ಲೆ (18) ಎಂಬುವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮುಂಡಗೋಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ 1ರ ಹತ್ತಿರ ತಾಶಿ ಧೊಂದೂಪ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಕಿವಿಗೊಡದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ತಾಶಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂಡಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಚಹರೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಡಗೋಡದಿಂದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-24-2102902356