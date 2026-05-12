ಸರ ಕಳವು: 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಧಾರವಾಡ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಶ್ವಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು ₹ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡವನ್ನು ನಗರದ ಮೂರನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಏನಿವು ಪ್ರಕರಣಗಳು?: ವಿಶ್ವನಾಥ, ಒಂಬತ್ತು ಕಡೆ (ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಹಾಲ ಗಣೇಶ ದೇಗುಲ ರಸೆ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕೇಳಕರ ಮಾರುತಿ ಗುಡಿ ಮುಂಭಾಗ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಕೆಎಂಎಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಸ್ ರಸ್ತೆ...) ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ ಕದ್ದೊಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ ಲಾಗಿದ್ದವು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಆಗಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ ಹಂಚಿನಾಳ ಹಾಗೂ ಧಾರ ವಾಡ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಆರ್. ತೊರವಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>