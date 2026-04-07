ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ– ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿ ವಿಳಂಬ

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ
Published : 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:23 IST
Last Updated : 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:23 IST
ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ
ವೆಂಕನಗೌಡ,ಯರಿನಾರಾಯಣಪುರ (ಯರಗುಪ್ಪಿ) ರೈತ
ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರ ವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರ ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ನೋಂದಣಿಯಾದ ರೈತರ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ವಿನಯ ಪಾಟೀಲ,ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
