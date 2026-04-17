ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಸಮೇತ ಹಣ ನೀಡಲು ಆದೇಶ

ಧಾರವಾಡ: ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಸಮೇತ ಠೇವಣಿ ಹಣ ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ವಿ.ಎಸ್.ಸಾಧುನವರ ಅವರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶಪ್ಪ ಭೂತೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬೋಳಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ದೂರುದಾರ ನಾಲ್ವರು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ತಲಾ ₹ 50,000 ಪರಿಹಾರ, ಪ್ರಕರಣ ವೆಚ್ಚ ₹ 10 ,000ನೀಡಬೇಕು. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 12 ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ವಿ.ಎಸ್.ಸಾಧುನವರ ಅವರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಯಡಳ್ಳಿ ₹ 3.2 ಲಕ್ಷ, ಧಾರವಾಡದ ಮರಾಠ ಕಾಲೊನಿಯ ಸುಷ್ಮಾ ಚವಾಣ ಅವರು ₹ 9 ಲಕ್ಷ , ಮಂಜುಳಾ ಮಾನೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಪ್ರಕಾಶ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಠೇವಣಿದಾರರು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ