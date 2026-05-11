‘ಸಹಕಾರ ತತ್ವ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರವಳನಾಥ್ ಕೋ–ಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರ ತತ್ವವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ. ಎ.ಎಸ್.ಬೆಲ್ಲದ, ರವಳನಾಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್.ಎಸ್.ನಿಲ್ಪಾಂಕರ, ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ್ ಚೌಗಲೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರವಳನಾಥ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ ಎಲ್. ಚೌಗಲೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಇಒ ಡಿ.ಕೆ.ಮೆಡಿಯೋ, ಪ್ರೊ. ಎ.ಜಿ. ಉಗಾರಕರ್, ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>