4 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: L&T ನೌಕರರನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ನಗರದ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>. <p>ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಂದಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. </p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಶಿವು ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವಳಿನಗರದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2018ರಿಂದ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಾದರೂ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 25ರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 43 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ವೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>31ರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ತುಳಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್, ಕವಿತಾ ಕಬ್ಬೇರ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೊಟಬಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಟ್ಟಣ್ಣವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ, ಸುರೇಶ್ ಬೇದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.