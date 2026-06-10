ಧಾರವಾಡ ಕೋರ್ಟ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದೀಪ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ: ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ</em></p>.<p>ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳದಿ ದೀಪ ಸದಾ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕದ ಈಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮುಗಿಯವಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಹನಗಳುಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಾಲಕರು, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ವೃತ್ತವು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಕೋರ್ಟ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ,ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ,ಪ್ರಮುಖ ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜುಗಳುಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವೃತ್ತದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ನೌಕರರು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆದಾಟಲು ಪರಿಪಾಟಿಲು ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆ,ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಾಹನಗಳಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂಪೊಲೀಸರ ಸಮರ್ಪಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವೃತ್ತವು ಅಪಘಾತ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-19200082</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>