ಅರಣ್ಯ, ಫಲ ಕೃಷಿ: ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಸಲೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ– ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಅವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯುವ ಕೃಷಿಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಸಲೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಇವರು ತಮ್ಮ 31 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ಕಬ್ಬು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗಳು, ಸೀತಾಫಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 200 ಸಾಗವಾನಿ, 30 ನೇರಳೆ, 15 ತೆಂಗು, 14 ಹಲಸು, 8 ಪೇರಲ, 4 ನಿಂಬೆ, 8 ಸೇಬು, 2 ಮಾವು, 2 ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದ ಏರಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸೀತಾಫಲ ಕೃಷಿ:</strong> ‘ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ₹70ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಎನ್ಎಂಕೆ ತಳಿಯ ಸೀತಾಫಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಎಕರೆಗೆ 340 ಸಸಿಗಳಂತೆ 8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಅಂದಾಜು 8–10 ಕೆ.ಜಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಲದ ಕಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 20ಕೆ.ಜಿಯ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಂತೆ 300–400 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹80ರಿಂದ ₹150ರ ವರೆಗೂ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹16 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹18 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಸಲೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿ–9 ತಳಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ₹14ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 7 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಂದಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ₹2.80ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 45 ಸಾವಿರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಳಿಯ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ 80 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ರೈತರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ </blockquote><span class="attribution">ರವಿಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಸಲೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ</span></div>.<h2>‘ಎಕರೆಗೆ 30 ಟನ್ ಇಳುವರಿ’</h2><p>‘ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಕಡು ಹಸಿರು ತಳಿಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಘಟಪ್ರಭಾದಿಂದ ₹1.20ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 8–9 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 30 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹40ರಂತೆ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಭೋಸಲೆ.</p><p>‘ಸ್ವಂತದ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಎತ್ತು ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಸಗಣಿಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>