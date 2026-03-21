ಧಾರವಾಡ: ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್

ಕಲಘಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಮಾಚಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದು ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್.ಆರ್. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದರು.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆ ಹಾನಿ, ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಜಾನುವಾರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ವಿಪರೀತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚುಗಳು ಒಡೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿವೆ.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಕಬ್ಬು, ತರಕಾರಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಂತರ ನೋಡೋಣ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಹೊಂಕಣದವರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಅಷ್ಟಗಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಚಗಿ, ಬೂದಪ್ಪ ಹುರಕಡ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.